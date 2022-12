Linz (www.anleihencheck.de) - Der Kurs EUR/USD befindet sich heute Morgen nur wenige Punkte unter dem Höchststand 1,0595 vom 5. Dezember, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Vor den Zentralbanksitzungen nächste Woche (FED am Mittwoch, EZB am Donnerstag) würden sich Vertreter der Notenbanken nicht mehr zur Geldpolitik äußern. Heute würden Erzeugerpreisdaten für die USA veröffentlicht. Diese könnten sich auf den Wechselkurs auswirken, aber sie würden kaum etwas daran ändern, dass die FED das Zinserhöhungstempo reduzieren werde. Erwartet werde eine Erhöhung um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,50%. Über 1,0595 befinde sich für EUR/USD ein wichtiger technischer Widerstand bei 1,0615, eine Unterstützung liege bei 1,0445. (09.12.2022/alc/a/a) ...

