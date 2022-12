Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bereits in den Vorwochen stellten sich die Aktivitäten im SSA-Segment sehr überschaubar dar, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche habe die EU als einzig aktive Emittentin die Primärmarkt-Bühne für sich alleine gehabt. Ein im Rahmen des SURE-Programms emittierter Social Bond (6,548 Mrd. EUR (no grow)) habe ein Orderbuch-Volumen von rund 25 Mrd. EUR generiert, sodass das finale Preising bei MS+21 um 2 Bps. unterhalb des Vermarktungsspreads habe festgelegt werden können. Die Neuemissionsprämie (NIP) habe bei attraktiven 8 Bps gelegen. Auch der 500 Mio. EUR-Tap (no grow) der 10/52 sei sehr problemlos - das Buch sei mehr als 10-fach überzeichnet gewesen - über die Bühne gegangen. Für die Investoren sei bei einem um 2 Bps. eingeengten Spread noch eine kleine NIP übrig geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...