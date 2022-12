DJ Habeck ruft zu machtbewusstem Umgang mit Daten auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat zu einem machtbewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Daten aufgerufen. Auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung erklärte Habeck, dass digitale Daten Wissen und Wissen Macht sei. Mit dem verantwortlichen Umgang von Daten schütze man auch politische Interessen von Deutschland und Europa. Auch gehe es darum, wirtschaftliche Interessen zu wahren.

"Macht kann man auch missbrauchen. Das ist völlig klar. Deswegen ist es auch wichtig, sich immer genau zu überlegen, was man mit den Daten macht, wie Daten geschützt werden, wie das Recht auf eigene Datensouveränität erhalten bleibt. Auch wie unsere eigene Souveränität als Land, als Deutschland, als Europa gewahrt bleibt, damit wir nicht irgendwann erleben, dass mit unseren Daten Machtmissbrauch gegen unsere gesellschaftlichen und politischen Interessen passiert", sagte Habeck.

Gleichzeitig warnte er davor, sich von dem Geschäft mit der Datenökonomie fernzuhalten. "Keine Macht haben zu wollen, führt nur zu Machtlosigkeit. Keine Macht zu haben heißt nur, dass andere dann die Macht ausüben", erklärte Habeck. "Deswegen müssen wir uns zusammenreißen. Da wo wir nicht gut genug waren, müssen wir der eigenen Idee von Datensouveränität folgend besser werden. Da, wo wir gut sind, müssen wir der eigenen Idee von Datensouveränität folgend den Vorsprung halten. Da, wo wir Macht bewusst - also kooperativ, konstruktiv, sozial, ökoklogisch zum Wohle der Gesellschaft - ausüben wollen, müssen wir um diese Macht, um diese Datenökonomien kämpfen."

Denn die Datenökonomie sei ein eigenes Geschäftsfeld mit eigenen Spielregeln, mit eigenen Risiken. Habeck wies aber auch darauf hin, dass die Datenökonomie mit "großen Chancen für die wirtschaftliche Prosperität der Welt und besonders auch dieses Landes" verbunden sei. Denn mit der vermehrten Nutzung von Daten vermehre sich auch der Rohstoff Daten und die Macht der Firmen, die über diese Daten verfügten.

Hier müsse man aufmerksam bleiben. Denn es sei klar, "dass diese Mehrung der Daten mit der Mehrung der Macht von Konzernen einhergeht, die inzwischen mehr wissen und auch finanzstärker sind als ganze Staaten, die unser Leben beeinflussen können 'for better or worse', ohne dass die Gesellschaft und die Politik sich teilweise dazu bewusst verhalten hat", betonte Habeck.

