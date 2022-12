Frankfurt am Main (ots) -Die Premium Unternehmensberatung Logical Lemon GmbH hat vom 26. bis 27. November 2022 an der Marketing-Messe "This is Marketing" in Frankfurt teilgenommen.Knapp über 1.800 Gäste, mehr als 40 Speaker und über 100 Aussteller versammelten sich an jenem Wochenende bei der wohl bekanntesten Marketing-Veranstaltung für digitale Vermarktung und Online-Marketing-Strategien. Unter den Ausstellern war auch das Team von der Logical Lemon GmbH mit den beiden Geschäftsführern Jonathan Laufer und Christian Schuppner. Letzterer war unter den Vortragsrednern am Samstagabend dabei.Jonathan Laufer: "Wir hatten weit über 100 Interessenten an unserem Stand und haben auch einige unserer Kunden getroffen. Viele unserer Besucher wollten sich über das Thema YouTube informieren. Eine Frage, die dabei immer wieder aufkam, war, wie relevant YouTube eigentlich für die Zukunft ist. Ein Thema, über das sich übrigens auch der Vortrag meines Kollegen Christian Schuppner gedreht hat. Hier ist jedenfalls ein Trend zu beobachten, der vor allem 2023 noch deutlicher wird: YouTube entwickelt sich weg von der klassischen Videoplattform zu einer All-in-one-Plattform, auf der es in Zukunft auch Short-Form Content geben wird. Ähnlich wie auf TikTok."Der vermehrt klassische Video-Content auf YouTube wird künftig zusätzlich dazu auch durch Long-Form Content erweitert. Damit werden auch Podcasts stark gepusht. Ferner wird es auch neue Podcast-Funktionen geben, die monetarisiert werden können. Creator erhalten damit eine weitere Möglichkeit, ihre Kreativität zu Geld zu machen. Dadurch kommen auch neue Nutzer auf die Plattform, die in Folge noch mehr wachsen wird. Eine Prognose, für die sich vor allem Event-Teilnehmer interessierten, die YouTube für ihr Business nutzen wollen."Heute braucht jeder eine Webseite. Schon bald wird allerdings YouTube das Tool sein, das jeder brauchen wird. Der Grund: Wenn heute ein Interessent eine Webseite besucht, macht er das, um sich kurz zu informieren. Er wird die Webseite jedoch nicht mehrmals besuchen. Bei YouTube passiert genau das eben schon, weil er sich dann auch Videos anschaut oder sich längere Podcast-Folgen anhört. YouTube wird somit zur Anlaufstelle eines Unternehmens für Kunden, um sich näher zu informieren und damit auch in 2023 zur wichtigsten Plattform, auf der jedes Unternehmen vertreten sein sollte", erklärt Geschäftsführer Christian Schuppner.Eine weitere spannende Sache, die Jonathan Laufer auf der "This is Marketing" Messe beobachtete: "Es gab keinen Speaker oder Aussteller, der selbst noch keinen eigenen YouTube-Kanal hatte. Sie alle haben den Trend bereits erkannt - für diejenigen, die das noch nicht haben, wird es daher nun allerhöchste Zeit, ebenfalls auf die Plattform zu setzen."Über Jonathan Laufer und Christian Schuppner:Jonathan Laufer und Christian Schuppner sind die Geschäftsführer der Logical Lemon GmbH. Die Unternehmensberater unterstützen Selbstständige und Unternehmer dabei, durch einen professionell optimierten YouTube-Kanal mehr Sichtbarkeit, Reichweite und Kundenanfragen zu erlangen. Bereits über 250 Unternehmen konnten sich so als Experten in ihrer Branche positionieren und mit ihrer Botschaft das Vertrauen ihrer Wunschkunden gewinnen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.logicallemon.de/Pressekontakt:Logical Lemon GmbHGeschäftsführer: Jonathan Laufer, Christian Schuppnerhttps://www.logicallemon.deE-Mail: info@logicallemon.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Logical Lemon GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167234/5390761