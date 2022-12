Der globale Smartphone-Markt befindet sich weiter im Sinkflug, doch Apple hat dem schwachen Branchentrend zuletzt erfolgreich getrotzt. Laut einer aktuellen Studie könnte der US-Konzern im laufenden Dezember-Quartal gemessen an den Marktanteilen sogar am bisherigen Spitzenreiter Samsung vorbeiziehen - trotz der Produktionsausfälle in China.

