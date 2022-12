ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vestas von 210 auf 225 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurzfristige Bedenken seien nun allem Anschein nach in der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers eingepreist, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie kappte ihre Schätzungen für 2022 und 2023 nach dem schwachen dritten Quartal und der geringeren Profitabilität im laufenden Jahr deutlich. Ihre Schätzungen für 2024 dagegen ließ sie weitgehend unverändert, hob aber ihre mittelfristigen Prognosen an./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / 21:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

VESTAS WIND SYSTEMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de