Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rally an den Sekundärmärkten geht weiter, die Neuemissionen der letzten Wochen konnten das positive Sentiment nutzen und verzeichnen deutliche Spread-Einengungen, so die Analysten der Helaba.Die Liquidität werde jedoch zunehmend geringer. Immer weniger Investoren wollten vor Jahresende noch Bestände abgeben. Am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen sei kaum noch Aktivität zu beobachten. Immerhin hätten sich mit Toronto-Dominion Bank und Alpha Bank nochmals zwei Emittenten mit Transaktionen am Markt gezeigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...