Die weitflächige Lockdown-Situation in China, ein schwächerer Produktmix sowie steigende Kosten dürften den Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec zu Beginn des neuen Geschäftsjahres belasten. Im laufenden Geschäftsquartal werde die operative Marge deutlich hinter dem Vorjahreswert zurückbleiben, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag mitteilte. An der Börse kommt dies nicht gut an.Im abgelaufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...