FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever nach einem Investorentag von 4500 auf 4400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe verdeutlicht, dass Unilever ein Unternehmen mit einer verbesserten Innovationsqualität und deren optimierter Vermarktung geworden sei, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte aber seine Margenprognose aufgrund steigender Investitionen, höherer Zinsen und negativer Währungseffekte leicht nach unten./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / 06:38 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

