Die symbolträchtige erste Maschine wurde nun an CHINA EASTERN AIRLINES übergeben. Ihr offizieller Jungfernflug führt im Frühjahr von Shanghai nach Peking.



Das zweistrahlige Flugzeug (bis 178 Sitze, Reichweite 3.450 Meilen) gilt als erste chinesische Eigenentwicklung eines großen Passagierjets. Der Erstflug einer C919 wurde am 5. Mai 2017 absolviert. Der Hersteller Comac, Commercial Aircraft Corporation of China, besteht seit 2008 und gilt als Tochter der staatlich kontrollierten AVIC (Aviation Industrie Corporation of China).



Die C919 (Preis um 98 Mio. $) konkurriert mit A320 von AIRBUS und 737 von BOEING. Die Bestellungen vor allem chinesischer Airlines summieren sich zum Auftragsbestand von 1.115 Flugzeugen für die Baureihe. Bis zum Jahr 2030 ist vorgesehen, zunächst jährlich 25 Exemplare zu fertigen.



Beide westliche Konkurrenten gratulierten ihrem Wettbewerber heute zur Erstauslieferung. "C919" ist auch ein Code für internationale Zusammenarbeit im Zeichen vermeintlicher De-Globalisierung. Wichtige Komponenten werden von westlichen Konzernen wie GENERAL ELECTRIC, HONEYWELL und SAFRAN zugeliefert.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



