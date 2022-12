Grünes Licht für Tesla in Grünheide

Werbung



Der US-Elektroautobauer darf seine Produktionsstätte in Gründheide erweitern. Dies beschlossen die Gemeindevertreter am Donnerstagabend. Außerdem: Der erste Teil des Aktien-Jahresausblicks in unserem aktuellen Daily Trading.



Am Donnerstagabend gab die Gemeindevertretung von Grünheide den Weg frei für eine Vergrößerung der dort ansässigen Produktionsstätte von Tesla. Umweltschützer hatten zuletzt den Kauf des nun bewilligten Areals kritisiert, etwa da ein Teil des Areals in einem Wasserschutzgebiet liege. Der US-Konzern ist nun aber berechtigt eine Fläche von 100 Hektar Wald zu kaufen und zur Bebauung zu nutzen. Diese soll laut Angaben der Ausweitung von Logistikflächen aber auch einem Kunden-Servicecenter dienen. Tesla ist bereits größter Arbeitsgeber der Umgebung mit 7.000 Beschäftigten. Geplant ist, die Zahl auf 12.000 Mitarbeite aufzustocken - die nun bewilligte zusätzliche Fläche ist hierfür förderlich. Zum Vergleich: Bisher umfasst das Gelände ca. 300 Hektar.





Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert börsentäglich für Sie in unserem hauseigenem Daily Trading Newsletter u.a. den DAX© und weitere spannende Werte. Wenn auch Sie an unserem Daily Trading Newsletter interessiert sind, können Sie sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen. Heute gibt es eine besondere Ausgabe. Wir wagen einen ersten Blick in die Kristallkugel und schauen auf die Aktienmärkte und was das nächste Jahr für diese bringen könnte.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?