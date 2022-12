München (ots) -Eine explosive Lovestory voller intensiver Gefühle und impulsiver Charaktere - von den Produzenten und für alle Fans der erfolgreichen "After"-Filmreihe! Regie führte Roger Kumble ("After Truth"), der mit BEAUTIFUL DISASTER einen Teil des Casts wiedervereint und einen weiteren Young Adult-Blockbuster für die große Leinwand geschaffen hat.Dem jungen Travis (Dylan Sprouse) eilt ein gewisser Ruf voraus. Er verbringt seine Nächte mit Untergrund-Boxkämpfen und seine Tage als ultimativer Charmeur auf dem Campus. Er entspricht exakt all dem, was die junge Collegeanfängerin Abby (Virginia Gardner) nicht will: Er ist ein stadtbekannter Womanizer, arrogant und unverschämt. Doch als sie Travis begegnet, ist nichts mehr wie vorher. Fasziniert von Abbys Widerstand, bietet Travis ihr eine Wette an: Wenn er seinen nächsten Kampf verliert, muss er einen Monat lang auf Sex verzichten. Wenn er gewinnt, muss Abby für den gleichen Zeitraum in seine Wohnung ziehen. So oder so, Travis hat keine Ahnung, dass Abbys dunkle Vergangenheit bald ans Licht kommen wird, und er in ihr vielleicht endlich seine Meisterin gefunden hat.Die Hauptrollen dieser explosiven Liebesgeschichte spielen Dylan Sprouse ("After Truth") und Virginia Gardner ("Halloween"). Libe Barer ("Sneaky Peete) und Austin North ("Outer Banks") sind in weiteren Rollen zu sehen und runden zusammen mit Ethan Embry ("Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen") und Rob Estes ("After"-Reihe) den Cast ab. Regie führte Roger Kumble ("After Truth", "Eiskalte Engel").BEAUTIFUL DISASTER basiert auf dem gleichnamigen New York Times Bestseller von Jamie McGuire. Ein Buch, das ein ganzes Genre prägte, in insgesamt 38 Ländern veröffentlicht wurde und rund um die Welt die Bestsellerlisten anführte.Pressekontakt:PUBLYC GermanyDana Hölzl und Evelyn TapaviczaTel.: 089 236849-98 / -14dana.hoelzl@publyc.com / evelyn.tapavicza@publyc.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5390862