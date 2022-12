HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 112,20 auf 86,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf das gesenkte Ziel für den FFO I (Betriebsgewinn) des Immobilienkonzerns für das Jahr 2023. Zudem hob er hervor, dass LEG die Basis für die Dividendenausschüttung geändert habe und nun nicht mehr den FFO I dafür heranziehe, sondern den AFFO, also den bereinigten FFO. Der AFFO sei allerdings schon immer der beste Indikator für die Nachhaltigkeit der Dividende gewesen, konstatierte Stippig./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

DE000LEG1110