Heidenheim (ots) -Die Bestellung von Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm zum Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses und als Aufsichtsratsvorsitzender der Voith Group wurde um fünf weitere Jahre verlängert. Russwurm ist seit 2018 Mitglied des Gesellschafterausschusses und seit März 2019 Vorsitzender der beiden obersten Voith-Kontrollgremien. "Mit Siegfried Russwurm haben wir eine der hochkarätigsten Persönlichkeiten der deutschen Industrie als Berater und Mentor für Voith gewinnen können", so Ina Maria Schweppenhäuser, Mitglied des Voith-Gesellschafterausschusses. "Die Familie Voith, die Mitglieder unserer Gremien sowie die Konzerngeschäftsführung freuen uns daher sehr, dass er zugestimmt hat, sein Mandat zu verlängern und Voith auch in diesen bewegten Zeiten weiter zu begleiten. Herr Prof. Russwurm wie auch die übrigen familienfremden Mitglieder im Gesellschafterausschuss genießen das volle Vertrauen der Gesellschafterfamilie." Neben dem Mandat von Herrn Prof. Russwurm wurde auch das Mandat von Frau Constanze Hufenbecher in den Aufsichtsgremien um weitere fünf Jahre verlängert.Vita Prof. Dr.-Ing. Siegfried RusswurmDer in Marktgraitz geborene Russwurm gilt international als einer der Wegbereiter der Digitalisierung und Dekarbonisierung der Industrie. Seit Januar 2021 ist er Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie e. V.Nach seinem Studium der Fertigungstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg promovierte er am Lehrstuhl für Technische Mechanik. 1992 trat er in die Siemens AG ein. Im Jahr 2006 wurde er dort Bereichsvorstand in der Medizintechnik und im Januar 2008 Mitglied des Vorstands der Siemens AG, in dem er bis März 2017 tätig war. In dieser Zeit war er verantwortlich für alle Industriethemen, als Chief Technology Officer für Technik, für Healthcare und für Personal. Seit 2009 hält er zudem als Honorarprofessor Vorlesungen in Mechatronik an der Universität Erlangen-Nürnberg.Vita Constanze HufenbecherConstanze Hufenbecher ist seit 2021 Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG und Chief Digital Transformation Officer. Sie startete ihre berufliche Laufbahn 1994 bei der VIAG AG in München. Anschließend folgten Stationen in der Medienindustrie zunächst bei der Bertelsmann AG in Gütersloh, später in einer Münchner Unternehmensberatung. Von 2004 bis 2009 war sie in verschiedenen Führungspositionen bei der Infineon Technologies AG in München tätig. Im Jahr 2010 kehrte sie zum Bertelsmann-Konzern zurück, zunächst als Geschäftsführerin und Chief Financial Officer der DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, ab 2012 war Hufenbecher Chief Financial Officer für die Druckereisparte BE Printers mit Sitz in Hamburg. Von 2016 bis 2020 war sie Mitglied des Vorstands der Lufthansa Technik AG. Hufenbecher hat an der Universität Tübingen Betriebswirtschaft studiert.Über die Voith GroupDie Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 20.000 Mitarbeitern, 4,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.