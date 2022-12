Berlin (www.anleihencheck.de) - Der Kampf der FED gegen die Inflation scheint weniger erfolgreich zu sein als erhofft, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Das würden die starken Arbeitsmarktdaten für den November 2022 zeigen. Rund 263.000 neue Stellen seien allein in diesem Monat ausgeschrieben worden. Das zeige allen Rezessionsängsten zum Trotz, dass das Ziel, die Wirtschaft zu verlangsamen bislang noch nicht erreicht worden sei. Dabei gehe die FED mit ihren Zinserhöhungen bereits so aggressiv gegen die Preissteigerungen vor wie selten zuvor. Für Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX, sei am mangelnden Erfolg der FED-Maßnahmen vor allem ein Faktor schuld: Der Konsum. ...

