Die Aktien von Online-Händlern haben in diesem Jahr einiges einstecken müssen und sind weit von ihren Bewertungen während der pandemiebedingten Lockdowns entfernt. Auf der gestrigen Online Retail Conference von AlsterResearch zeichnete Co-CEO Hannes Wiese ein Bild der aktuellen Situation. Wie die Branche ist auch About You von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der steigenden Inflation und den Energiepreisen betroffen, die zu einer anhaltenden Kaufzurückhaltung führen. Das Unternehmen ist jedoch von den langfristigen Wachstumstreibern überzeugt und baut seine Kapazitäten weiter aus. Die Analysten von AlsterResearch glauben weiterhin an das Ertragspotenzial des TME-Geschäfts und an Scayle, das sie für ein Juwel halten, auch wenn die Wachstumsziele etwas ambitioniert erscheinen. Bei unveränderten Schätzungen bestätigt AlsterResearch das Kursziel von EUR 8,00 und empfiehlt die Aktie zum KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





ABOUT YOU-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de