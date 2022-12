Es könnte die berühmte Ruhe vor dem Sturm sein. In jedem Fall dürfte die kommende Woche um einiges turbulenter an der Börse werden, wenn die letzten Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed eines bereits geldpolitisch historischen Jahres anstehen. Zudem ist es auch die letzte Handelswoche des Jahres, in der die professionellen Marktteilnehmer voll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...