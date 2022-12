Im Rahmen des Digital-Gipfels der Bundesregierung fordert Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing eine neue "Datenkultur" in Deutschland. Die Bundesregierung will künftig mehr Daten besser verfügbar und nutzbar machen, um Innovationsprojekte bei Startups, Unternehmen, aber auch der Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Das kündigten Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck auf dem Digital-Gipfel am Freitag in Berlin ...

