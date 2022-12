Aus dem kostenlosen Newsletter maydornsmeinung: Die DAX-Aufnahme-Euphorie hat die Porsche-Aktie zeitweise bis auf 112 Euro getrieben, der deutsche Sportwagenbauer war zu diesem Zeitpunkt an der Börse über 100 Milliarden Euro wert und damit sogar mehr als Volkswagen.Aber was sind schon 100 Milliarden Euro im Vergleich zu der halben Billion Euro, die Tesla noch immer auf die Börsenwaage bringt, obwohl sich die Aktie in diesem Jahr mehr als halbiert hat. Für viele Anleger ist Tesla aber noch immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...