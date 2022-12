Am letzten Handelstag der Woche zählt die Aktie von BICO (vormals Cellink) zu den stärksten Titeln mit einem Kursplus von etwa 50 Prozent an der Heimatbörse in Stockholm. Ausgerechnet ein DAX-Unternehmen lässt den schwedischen Nebenwert in die Höhe schnellen. Die Rede ist vom Laborausrüster Sartorius, der einen umfassenden Deal mit BICO eingefädelt hat.Sartorius stockt seine BICO-Position via Kapitalerhöhung auf gut zehn Prozent der Anteile auf. Die Unternehmen wollen in den Bereichen Technologie, ...

