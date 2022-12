Trotz aller Bemühungen um Beschwichtigung ist es Microsoft bisher nicht gelungen, die bereits im Januar angekündigte Übernahme von Activision Blizzard unter Dach und Fach zu bringen. Ob das überhaupt noch gelingen wird, steht jetzt mehr denn je in Frage. Denn nicht nur die Konkurrenz in Form von Sony stört sich an dem Vorhaben. Auch die Wettbewerbsbehörde FTC schaltet sich nun ein.Letztere hat nun Klage gegen das Vorhaben eingelegt und angekündigt, die Übernahme blockieren zu wollen. Begründet wird dies mit dem Ausmaß und der ...

