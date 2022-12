DAX - Das Warten auf die Zentralbanksitzungen

Bastian Galuschka,

Eine ruhige Handelswoche neigt sich dem Ende. Im Prinzip kommt der DAX schon seit Wochen nicht vom Fleck, hat aber seit Herbst auch einen guten Lauf hinter sich. Die Hoffnung der Anleger dürfte sich auf die kommende Woche richten, in der gleich zwei wichtige Leitzinsentscheide anstehen.

Am Mittwoch wird die Fed aller Voraussicht nach den Leitzins erneut erhöhen. Der Markt erwartet allerdings nur mehr einen Schritt von 50 Basispunkten, nachdem es zuvor einige 75-Punkte-Schritte gegeben hat. Viel wichtiger wird aber der Ausblick auf das Jahr 2023 sein. Derzeit ist der Markt sehr optimistisch, was ein baldiges Ende der restriktiven Geldpolitik der Fed anbelangt. Bestätigt das Fed-Präsident Jerome Powell auch am Mittwoch? Oder dämpft er die hohen Erwartungen?

Am Donnerstag wiederum steht der Leitzinsentscheid der EZB an. Die Unterschiede könnten kaum größer ausfallen. Während es in Europa, sollte es zu einer erneuten Erhöhung des Leitzinses um 75 Basispunkte kommen, erst der dritte Zinsschritt überhaupt ist und die EZB mit einem Zinsniveau von dann 2,00 % hinterherhinkt, geht es in den USA bereits um ein mögliches Ende der Zinsanhebungsphase. Anleger sollten sich beide Termine in jedem Fall vormerken. Es dürfte die letzte Woche im Jahr 2022 sein, in der mit hoher Volatilität zu rechnen ist.

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.440 + 14.570 + 14.700 + 14.816 + 15.050 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.327 + 14.196 + 14.150 + 13.948 Punkte

Aus charttechnischer Sicht haben die Bären im DAX in dieser Woche zwar Akzente setzen können, für einen Rücklauf an die im Tageschart wichtigen Kurslevels bei 14.150 oder 13.950 Punkte reichte die Kraft aber nicht aus. Es wurden im bisherigen Wochentief nur 14.196 Punkte.

Die Hürde von 14.327 Punkten ist dagegen auf der Oberseite aktuell von den Bullen zurückerobert worden. Etabliert sich der DAX darüber, wären Zugewinne in Richtung 14.440 Punkte möglich, wo es sich entscheiden dürfte, ob es zu einem direkten Durchmarsch in Richtung 14.570 Punkte kommt oder der DAX noch einmal nach unten abprallt.

Fällt der Index dagegen unter das Wochentief, besteht bei 14.150 Punkten die Chance auf eine Stabilisierung. Darunter dürfte der Index um rund 200 Punkte weiter abgeben und das Zwischenhoch bei 13.948 Punkte ansteuern.

Anleger, die in den DAX investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Express Indexanleihe Protect WKN HVB7CC oder mit der Indexanleihe Protect WKN HVB7C5 tun. Die Produkte befinden sich derzeit in der Zeichnung. Trader, die heute oder verstärkt auch rund um die Events in der kommenden Woche handeln wollen, finden in untenstehender Tabelle einige Faktor-Optionsscheine, long wie short.



DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 11.11.2022 - 02.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.09.2022 - 02.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2017 - 02.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Express Indexanleihe Protect auf den DAX

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Max. Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

DAX HVB7CC * 101,00%** 116,97%** 18.12.2025 5,65 %

* Zeichnungsfrist bis 22.12.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.12.2022, 12:16 Uhr

Indexanleihe Protect auf den DAX

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Max. Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

DAX HVB7C5 * 100,00%** 106,43%** 21.03.2024 5,15 %

* Zeichnungsfrist bis 22.12.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.12.2022, 12:16 Uhr

Faktor Zertifikate auf den DAX für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkten Faktor Reset Barriere DAX HB8X6U 11,55 11413,293153 5,00 12839,954797 DAX HB9WK6 17,67 12839,808244 10,00 13553,701582

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.12.2022; 12:18 Uhr

Faktor Zertifikate auf den DAX für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkten Faktor Reset Barriere DAX HB8X79 5,89 17117,008656 -5,00 15691,161835 DAX HC01SE 2,72 15690,493565 -10,00 14976,576108

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.12.2022; 12:20 Uhr

Weitere Produkte auf den DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

