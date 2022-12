Steht 2023 eine tiefe Rezession bevor - https://bit.ly/3FFLbOm Wie Sie sich als Anleger jetzt am besten schützen, lesen Sie im neuen kostenlosen Report von Charttechnik-Experte Stefan Klotter "Die Crash-Strategie". Jetzt herunterladen! Die Insolvenz von FTX gilt als größte Krypto-Pleite aller Zeiten. Es sind jedoch nicht nur Privatanleger, die durch den Zusammenbruch der Krypto-Börse Milliarden verloren haben. Auch manche Großinvestoren an der Wall Street waren bei FTX interessiert, darunter Blackrock, Sequoia und Softbank. Wall Street-Expertin Sandra Navidi wundert sich im Gespräch mit wallstreet:online, dass bei den Finanzprofis die Alarmglocken nicht schon viel früher geläutet haben. Es sei ein "unverzeihlicher" Fehler gewesen, bei der wichtigen Due Diligence zu schlampen. Wie es weiter geht mit dem Krypto-Engagement der Finanzriesen oder ob der Hype um Bitcoin & Co. endgültig vorbei ist, sehen Sie im Video!