2022 war kein gutes Jahr für alle Newcomer der E-Mobility-Szene. Die Tesla-Aktie knickte in der Spitze um fast 60 Prozent ein. Rivian, Lucid & Co mussten zum Teil noch höhere Verluste in Kauf nehmen. Wie steht es um die Zukunft von Tesla und seinen Herausforderern? DER AKTIONÄR sprach mit Zukunftsforscher Mario Herger über die aktuelle Situation.

