Was bedeutet ein "etwas höherer" Spitzenzinssatz? Der wichtigste Datenpunkt im Quartals-Ausblick der Fed ist die Prognose des Medianwerts für den höchsten Leitzins in diesem Zyklus. Fed-Chef Powell deutete auf dem Brookings-Event Ende November an, dass der Zinssatz wahrscheinlich "etwas höher" ausfallen wird als im September-Ausblick angenommen. Der Markt hat dies so eingepreist, dass der Leitzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...