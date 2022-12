Baden-Baden (ots) -Heimspiel für Comedian Bülent Ceylan: Der Kurpfälzer rockt mit seinem Solo-Bühnenprogramm "Luschtobjekt" die SAP Arena in Mannheim. Vor ausverkauftem Haus zeigt er: "Von der Generation Instagram lernen heißt Siegen lernen". Ceylan persifliert in seinem zwölften Bühnenprogramm das Thema Lust in den sozialen Medien und macht sich dabei mit frisch rasierter Brust selbst zum "Luschtobjekt". Zu sehen ab 9. Dezember dieses Jahres in einer Aufzeichnung des SWR in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/buelent-ceylan/buelent-ceylan-ist-das-luschtobjekt/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE3NzIyMzc), am 29. Dezember im SWR Fernsehen und am 12. Januar 2023 im Ersten.Zusammenarbeit des SWR mit Landeskind CeylanDer wandelbare Comedian verfährt in seinem Programm nach dem Motto "Nippel statt Nietzsche" und garantiert gleichzeitig: "Wer Intelligenz sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen." Zwei Stunden Comedy-Power mit vielen musikalischen Highlights. Das passende vorgezogene Weihnachtsgeschenk für alle, die zum Jahresende die Lachmuskeln nochmal richtig strapazieren wollen. Mit der Aufzeichnung von "Luschtobjekt" startet der SWR seine Zusammenarbeit mit Landeskind Ceylan: Ab 12. Januar 2023 wird der Kurpfälzer außerdem im sechsteiligen Comedy-Tutorial und Mediathek-first-Format "Babbel Net!" zu sehen sein."Luschtobjekt" ist eine Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR. Zu sehen ab 9. Dezember 2022 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/buelent-ceylan/buelent-ceylan-ist-das-luschtobjekt/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE3NzIyMzc), am 29. Dezember um 22.15 Uhr im SWR Fernsehen und am 12. Januar 2023 um 0 Uhr im ErstenWeitere Informationen unter: http://swr.li/luschtobjekt-mit-bülent-ceylan (http://swr.li/luschtobjekt-mit-b%C3%BClent-ceylan)Fotos auf www.ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/)SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Claudia Gabler, Tel. 07221 929-23273, E-Mail: claudia.gabler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5391078