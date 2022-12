Wien (www.fondscheck.de) - Der Schweizer Vermögensverwalter Unigestion hat Christophe de Dardel zum Chief Executive Officer ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er löse Fiona Frick ab, die sich nach zwölf Jahren als CEO von ihren Führungsaufgaben zurückziehe, erkläre die Gesellschaft in einer Pressemitteilung. Insgesamt sei Frick 32 Jahre lang für Unigestion aktiv gewesen. Frick werde sich "nun anderen Interessen widmen, die ihr am Herzen liegen, und zwar als Vorstandsmitglied und Beraterin für Investitionsallokationen und Nachhaltigkeitsfragen", heiße es darin weiter. ...

