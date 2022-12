Nach der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung veröffentlicht die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe, ihre endgültigen Zahlen (IFRS) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 sowie ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht am 14. Dezember 2022. Die vorläufigen Zahlen wurden bestätigt. Der Umsatz ist im Geschäftsjahr 2021/22 um 21% auf 452,7 Mio. EUR deutlich angestiegen, während das EBIT um 15% auf 17,6 Mio. EUR zurückging. Demgegenüber konnte das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) um 8% auf 27,3 Mio. EUR erhöht werden. Die strategische Steuerungsgröße der ... Den vollständigen Artikel lesen ...

