Mehr Lockerungen in China: Davon könnten nun vier Aktien profitieren, die in den vergangenen Wochen tief gefallen sind.

Besonders die Aktien aus dem Elektroniksektor haben ordentlich eingebüßt in jüngster Zeit. Daher sind sie laut HSBC in einer guten Ausgangsposition. Auf dem Zettel der Investmentbank stehen Dongshan Precision, Luxshare, Wingtech und Sunny Optical.

Alle vier Unternehmen arbeiten laut CNBC direkt oder indirekt mit Apple zusammen. Besonders abhängig von dem iPhone-Hersteller seien demnach Luxshare und Dongshan Precision. Die Zusammenarbeit mit dem US-Konzern mache einen erheblichen Anteil ihres jeweiligen Umsatzes aus.

"Angesichts der jüngsten Lockerung der Null-Covid-Politik in China halten wir eine schneller als erwartete Erholung der Nachfrage und einen Abbau der Lagerbestände in der Unterhaltungselektronik in den kommenden Monaten für wahrscheinlich", so die HSBC-Analysten.

Die Banker glauben, dass "Bildsensoren, Power Management, Touch- und Display-Treiber, RF, Speicher, passive Komponenten, Panels usw. am stärksten vom Gegenwind in den vergangenen Quartalen betroffen waren und wahrscheinlich einen starken Aufschwung erleben werden".

Die Bank of America (BofA) bringt zudem globale Chip-Tech-Aktien ins Spiel. Die Analysten der BofA glauben an ansteigende Erträge auf dem E-Automarkt in China.

Ein baldiger Anstieg der Verbrauchernachfrage in China sei gesichert, so Xiaolin Chen, Leiterin der ETF-Firma KraneShares bei CNBC, wobei der Weg zu einem chinesischen BIP-Wachstum von fünf Prozent ein holpriger sei.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion