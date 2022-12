Der DAX hat seine Stabilisierung am Freitagnachmittag trotz etwas stärker als erwartet gestiegener US-Verbraucherpreise fortgesetzt. Auf Wochensicht dürfte der deutsche Leitindex dennoch ein Minus von rund eineinhalb Prozent einfahren, nachdem die jüngste Verlustserie erst am Vortag gestoppt wurde. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene weniger als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen im November zum Vorjahresmonat um 7,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag ...

