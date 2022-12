DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Vorstand beschließt laufendes Aktienrückkaufprogramm zu stoppen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Roding (pta/09.12.2022/15:25) - 09. Dezember 2022 - Der Vorstand der Mühlbauer Holding AG (ISIN DE0006627201) hat am heutigen Tag den Beschluss gefasst, das laufende Aktienrückkaufprogramm zu stoppen und vorerst keinen weiteren Gebrauch von der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 08.08.2019 zu machen, wonach die Gesellschaft ermächtigt wurde, bis zum 07.08.2024 bis zu 1.469.600 eigener Aktien, das sind knapp 10 % des derzeitigen Grundkapitals, zu erwerben.

Der Stopp des Aktienrückkaufs erfolgt mit sofortiger Wirkung.

Eine Wiederaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt wird nicht ausgeschlossen.

Roding, 09. Dezember 2022

Mühlbauer Holding AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft Adresse: Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding Land: Deutschland Ansprechpartner: IR Tel.: +49 (0)9461 952-0 E-Mail: georg.brandl@muehlbauer.de Website: www.muehlbauer.de

ISIN(s): DE0006627201 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2022 09:25 ET (14:25 GMT)