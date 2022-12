Es ist beschlossen: Das 49-Euro-Ticket soll kommen. Das auch Deutschlandticket genannte Angebot soll die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Deutschland möglich machen - mit nur einem Ticket. Das 49-Euro-Ticket soll kommen - das haben Bund und Länder am 8. Dezember 2022 beschlossen. Offen war lange die Finanzierungsfrage: Die Länder forderten vom Bund eine höhere Beteiligung an den Kosten für das Deutschlandticket, wie das 49-Euro-Ticket auch gennant wird. Schließlich kam die Einigung: Erstmal werden die Kosten 50/50 von Bund und Ländern ...

