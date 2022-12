Paris (www.anleihencheck.de) - Der Australische Dollar setzte seine mehrmonatige Abwärtsbewegung gegenüber dem Euro auch in dieser Woche fort, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Kurios: Just am Nikolaustag habe die australische Notenbank ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent angehoben. Der Schlüsselzins liege nun so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Noch im Oktober hätten die Währungshüter die Finanzmärkte überrascht und nach vier Zinsschritten von 0,5 Punkten die Geldpolitik nur um 0,25 Prozentpunkte gestrafft. Lehrbuchmäßig hätten die Devisenmärkte den jüngsten Zinsanstieg mit Aufschlägen für den Aussie quittieren müssen, da ein höherer Leitzins die Währung für Anleger attraktiver mache. Zudem habe die Zentralbank weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt. ...

