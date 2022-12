Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind fünf neue Exchange Traded Commodities (ETCs) von Société Générale auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Société Générale biete Anleger*innen mit ihren ETCs die Möglichkeit, ein Engagement in den Rohstoffmarkt über Terminkontrakte einzugehen. Zu ihrem Produktangebot würden im Bereich des Energiesektors ETCs auf die Wertentwicklung der Henry Hub Natural Gas und Brent Crude Oil zählen. Im Bereich der Edelmetalle stünden ETCs auf die Terminkontrakte von Gold und Silber zur Verfügung. Darüber hinaus biete der ETC auf den ICE EUA Futures ein Investment in Terminkontrakte auf CO2-Emissionsrechte (ICE EAU) an. ...

