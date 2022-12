Vaduz (ots) -Die Regierung unterstützt das freiwillige Sparziel der EU für Erdgas um die Versorgungssicherheit zu stärken. Damit soll im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 der Gasverbrauch um mindestens 15 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Gasverbrauch der fünf vergangenen Jahre gesenkt werden. Die Regierung hat deshalb "Liechtenstein Wärme" als Netzbetreiberin beauftragt, den Referenzverbrauch für Liechtenstein zu ermitteln und den effektiven Verbrauch in der Periode 1. August 2022 bis 31. März 2023 zu monitoren.Per Ende November 2022 beläuft sich die Einsparung im Gasverbrauch Liechtenstein gegenüber dem Referenzverbrauch 23.6 Prozent (Vormonat 23.4%). Damit konnte Erdgas im Umfang von 19.3 Mio. kWh eingespart werden, was dem Verbrauch von rund 14 Tagen im Winter entspricht. Neben der Einsparung aufgrund der sehr milden Witterung im Oktober ist die Einsparung auf Verbrauchsreduktion bei Haushalten und Unternehmen, dem Ersatz von erdgasbetriebenen Heizungen durch Fernwärme oder Wärmepumpen sowie die Umstellung von Zweistoffanlagen von Erdgas auf Öl zu erklären. Ebenfalls sparen die Landesverwaltung und die Gemeinden durch die Absenkung der Raumtemperatur auf 19 Grad Heizenergie ein.Je nach Verlauf des Heizwärmebedarfs aufgrund der Witterung ist zu erwarten, dass sich die prozentuale Einsparung in den kommenden Monaten gegenüber dem Referenzverbrauch reduziert.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100899951