Nach dem deutlichen Kurssprung am Donnerstag gibt die Aktie von Thyssenkrupp vor dem Wochenende wieder leicht nach. Dabei gibt es durchaus positive Neuigkeiten. Die Bank of America hat ein hohes Kursziel ausgegeben und rechnet zeitnah mit Bewegung rund um den viel diskutierten Börsengang von Nucera.Analyst Jason Fairclough verwies in seiner Studie darauf, dass der US-Industriegase-Hersteller Air Products in Texas vier Milliarden Dollar investiere, um die größte Wasserstoff-Produktionsanlage in den ...

