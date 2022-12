NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Während des jüngsten Investorentages des Konsumgüterkonzerns habe er zwar einige Gründe entdeckt für mehr Optimismus, aber das sei nicht das erste Mal, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er warte lieber ab, dass sich die "enthusiastische Rhetorik in etwas Konkreterem niederschlägt", resümierte er und bleibe daher vorerst weiter an der Seitenlinie./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / 02:08 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

