NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Mit einer in der Presse kolportierten Übernahme des Lebensmittellieferanten Gorillas durch die türkische Getir gehe das Geschäft mit dem schnellen Einkaufen in eine reifere Phase über, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die von der "Financial Times" berichteten Details zu dem Deal deckten sich mit dem, was bereits im Oktober ebenfalls in der Presse spekuliert worden sei./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 08:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / 08:47 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

