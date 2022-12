NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Unerwartet schwache Autoabsätze im China im November markierten einen Wendepunkt, auch hin zu billigeren Modellen, schrieb Analyst Janardan Menon am Freitag in einem Kommentar zu den Unternehmen, die die Autoindustrie mit Halbleitern versorgen. Gleichzeitig verliere der Branchenzyklus erwartungsgemäß weiter an Schwung./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 07:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / 07:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

