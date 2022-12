ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 184 US-Dollar belassen. Produktionsprobleme in China verschöben den iPhone-Umsatz des IT-Konzerns noch weiter hinein in das kommende Jahr, schrieb Analystin Shannon Cross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie bleibe angesichts der langfristigen Chancen von Apple dennoch positiv gestimmt für die Aktie./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 09:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



ISIN: US0378331005

