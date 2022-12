Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von HSBC Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF (ISIN IE000NVVIF88/ WKN A3DUNT) investiere in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit hätten. Der ETF verwende bei seiner Auswahl einen Value-Ansatz. Die Selektion erfolge hierbei nach den drei wertspezifischen Variablen, dem Kurs-Buchwert-, Kurs-Gewinn- und Kurs-Cashflow-Verhältnis, um auf dieser Grundlage unterbewertete Unternehmen zu identifizieren. Zusätzlich solle ein um 20 Prozent verbesserter ESG-Score im Vergleich zum Hauptindex erreicht werden. ...

