In der Nikolaus-Woche (Kalenderwoche 49 vom 05.12. - 09.12.22) hat die Multitude SE eine dreijährige Anleihe 2022/25 (ISIN: NO0012702549) im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die im Nordic Bond-Format ausgestaltete Anleihe ist mit einem variabel Zinskupon (3-Monats-Euribor plus 7,50%) ausgestattet und dient der Refinanzierung der im April 2023 fälligen Anleihe der Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH (ISIN: SE0012453835). Die Cardea Europe AG kann ihre am 08.12.2022 fällige Zinszahlung für die 7,25%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2ZP5) indes nicht fristgerecht leisten und muss die Zinszahlung daher verschieben. Die Zinszahlung soll innerhalb von 15 Tagen nachgeholt werden, die notwendigen Mittel dazu sollen vom Cardea-Konzern bzw. der Muttergesellschaft Cardea Group (Garantin der Zinszahlung) bereitgestellt werden.

Die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. (SG) hatte unlängst eine neue zehnjährige Anleihe 2022/32 (ISIN: DE000A30VTD2) mit einem Volumen von bis zu 12 Mio. Euro aufgelegt. Die nunmehr zweite Anleihe der SG wird jährlich mit 4,25% p.a. verzinst und läuft bis zum 6. Oktober 2032. "Mit unserer neuen Anleihe ermöglichen wir jungen Menschen ein Studium ohne finanzielle Hürden. Unser seit über 25 Jahren bewährtes Modell ist der Umgekehrte Generationenvertrag: Erst studieren - später zahlen. ...

