Das abrupte Ende der "Zero-Covid"-Politik lässt das Land ratlos zurück: Drei Jahre lang wurde den Menschen in China auf Geheiß von Xi Jinping erzählt, wie gefährlich doch Corona sei - nun soll es plötzlich doch nicht so schlimm sein. Die Bilder von Wuhan vom Januar 2019 haben sich in das kollektive Gedächtnis der Chinesen eingebrannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...