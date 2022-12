Halle (ots) -



Der Bildungsföderalismus in seiner heutigen Ausgestaltung funktioniert nicht. Die Erkenntnis mag bitter für die Länder sein, die ohnehin kaum noch eigene Zuständigkeiten haben, aber es führt kein Weg an ihr vorbei: Der Bund sollte die Regie über Deutschlands Schulen übernehmen.



Das Thema Bildungspolitik bekäme schlagartig einen anderen Stellenwert - in der Politik wie in der medialen Öffentlichkeit. Einheitliche Rahmenbedingungen, gemeinsame Lernstandards und bundesweite Förderprogramme ließen sich definieren. Es wäre einfacher, Verantwortliche zu benennen. Mittel würden schneller und großzügiger fließen.



