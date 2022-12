Weihnachten steht vor der Tür: Wir haben die besten Weihnachtsfilme der größten Streaming-Anbieter für euch gesammelt und ein paar persönliche Empfehlungen hinzugefügt. So klappt es auch in 2022 mit der Weihnachtsstimmung. Egal, ob Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime: Weihnachten spielt bei allen Streaming-Anbietern eine große Rolle. Was gibt es schließlich Schöneres, als sich an kalten Wintertagen mit einem Weihnachtsklassiker und einem Heißgetränk richtig in Festtagsstimmung zu bringen? Die Auswahl reicht von Filmen aus dem Jahr 1936 bis ins Jahr 2022. Hauptsache weihnachtlich und ...

