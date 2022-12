va-Q-tec Aktie springt an - heute Morgen ging der Handel bei XETRA mit 16,35 EUR los - und um 17:34 Uhr schlägt die Bombe ein: Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681)soll übernommen werden und die Aktie soll - wie in letzter Zeit häufiger gesehen, wie bei Holidaycheck, Aves one, DEAG, rib Software,… - gedelistet werden. Dazu konkrete Pläne die va-Q-tec nach der Übernahme zu zerlegen: Ein Teil soll mit einer EQT Beteiligung verschmolzen werden, Und zwar soll das sogenannte "Service- und System-Geschäft" der va-Q-tec für die Pharmabranche mit einer EQT-Portfoliogesellschaften, der Envirotainer AB verbinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...