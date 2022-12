Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Finanzexperten haben auf der IFF-Jahrestagung am 2. Dezember große Herausforderungen und Lösungsvorschläge für die Probleme des Finanzsystems angesprochen.Zhang Xiaoling, Geschäftsführer von HuaAn Fund Management, erklärte, das aktuelle globale Finanzsystem sei weitgehend solide, dennoch sei die Inflation in einer Diskussion am runden Tisch auf der IFF-Jahrestagung zu einem ernsthaften Thema geworden.Kurzfristig gibt es keine globale WirtschaftskriseDem neu veröffentlichten IFF 2022 Global Finance and Development Report zufolge wird sich die Inflation trotz der Straffung der Geldpolitik der Zentralbanken auf der ganzen Welt bis 2023 fortsetzen. Mehr aufstrebende Volkswirtschaften könnten aufgrund der Verschärfung der internationalen Finanzbedingungen Schwierigkeiten haben, mit ihren Schulden umzugehen. Die meisten Anwesenden waren jedoch der Ansicht, dass sich kurzfristige systemische Bedrohungen für das Finanzsystem der Welt nicht realisieren werden.Das aktuelle Inflationsumfeld birgt Risiken und HerausforderungenDomenico Siniscalco, IFF Vice President, Vice Chairman von Morgan Stanley und ehemaliger italienischer Wirtschafts- und Finanzminister, bemerkte, dass globale Lieferketten durch geopolitische Faktoren untergraben werden und dass langsames regionales Wachstum und die Tendenz zu protektionistischen oder isolationistischen Volkswirtschaften die Inflation verschärfen. Das Risikomanagement müsse von den Zentralbanken gut umgesetzt werden, fügte er hinzu.Henny Sender, ehemaliger Geschäftsführer von BlackRock, wies darauf hin, dass die Finanzpolitik für die Finanzstabilität von entscheidender Bedeutung sei und dass die Auswirkungen der Zinserhöhungen des Fed weltweit Herausforderungen darstellen.Chang Soon-young, Aufsichtsratsvorsitzender bei Midas Asset, stellte fest, dass die steigende Inflation es für Unternehmen in vielen Ländern schwierig mache, Personal zu halten. Der Inflationsdruck macht Risikokapitalgeber und privatwirtschaftliche Unternehmen immer vorsichtiger, wobei die Suche nach neuen Finanzierungsquellen aufgrund steigender Finanzierungskosten zu einer Priorität wird.Die Praktiken Chinas könnten ein Beispiel für den Rest der Welt seinVon 2013 bis 2021 betrug Chinas Beitrag zum globalen Wirtschaftswachstum im Durchschnitt 38,6 %. Von Januar bis September dieses Jahres lag die chinesische Inflationsrate bei 2 %. Die Gründe, warum China in der Lage war, ein hohes Wachstum und eine niedrige Inflation aufrechtzuerhalten, waren laut IFF-Vizepräsident Zhou Hanmin eine gute landwirtschaftliche Ernte und die Stabilität der Energiepreise. China dient als hervorragendes Beispiel für die Stabilität der Weltwirtschaft.Die Redner betonten auch die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit. Zhou Hanmin wies darauf hin, dass die globale Zusammenarbeit allen zugute käme.Informationen zum International Finance Forum (IFF)Das International Finance Forum (IFF) ist eine gemeinnützige, nicht-offizielle, unabhängige, internationale Organisation, die im Oktober 2003 von Staats- und Regierungschefs aus China, den USA, der EU und den anderen G20-Ländern in Abstimmung mit aufstrebenden Volkswirtschaften und den Vorsitzenden mehrerer internationaler Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, der Weltbank und des IWF, gegründet wurde. Das IFF, auch bekannt als Finance 20 (F20), ist auch ein Mechanismus des ständigen Dialogs auf hoher Ebene und eine Organisation der multilateralen Zusammenarbeit in der Finanzwelt.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-iff-jahrestagung-bietet-eine-eingehende-analyse-der-weltweiten-inflation-zusammen-mit-empfehlungen-zur-erreichung-der-finanzstabilitat-301699519.htmlPressekontakt:Steel Shen,Tel.: (86) 10 5087 3634,E-Mail: steel.shen@iff.org.cnOriginal-Content von: International Finance Forum (IFF), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156151/5391247