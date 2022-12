Montreal (ots/PRNewswire) -Die internationale Konferenz über die Ursachen, die dem Verlust der Artenvielfalt zugrunde liegen, wurde heute mit der Veröffentlichung des Montreal Call geschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Einladung an Interessenvertreter auf der ganzen Welt, den Dialog über Lösungen fortzusetzen, die ein Wirtschaftsmodell und ein Wertesystem, die beide der Natur schaden, transformieren werden.Diese Veranstaltung wurde von der Collectif COP15 organisiert, einer Gemeinschaft von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Québec unter der Leitung von SNAP Quebec; sie ist eine Reaktion auf die wiederholten Forderungen von IPBES und IPCC nach dringenden systemischen Veränderungen der gemeinsamen Ursachen der beiden großen, miteinander verbundenen Umweltkrisen: Verlust der Artenvielfalt und Klimawandel.Die Organisatoren begrüßen die Fortschritte, die während der Konferenz bei der Suche nach Lösungen für diese zugrundeliegenden Ursachen erzielt wurden. Der Montreal Call ist eine Aufforderung, diese Reflexion fortzusetzen und sie bei künftigen COPs zu beschleunigen, wobei Artenvielfalt und Klima kombiniert werden.Regierungen, Minister, Delegierte, Vertreter der indigenen Bevölkerung und Führer von multilateralen Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Jugendgruppen, akademischen Organisationen und Stiftungen, der Privatsektor sowie Bürger sind eingeladen, ihre Unterstützung für den Montreal Call öffentlich zum Ausdruck zu bringen.An der Präsentation nahmen Valérie Plante, Bürgermeisterin von Montreal, Mandy Gull-Masty, Grand Chief der Regierung der Cree-Nation, Benoit Charette, Minister of l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, und Steven Guilbeault, Minister für Umwelt und Klimawandel, teil.Zitate:"Der Rückgang der Artenvielfalt ist bedenklich und erfordert radikale Veränderungen in der Art und Weise, wie wir leben und unsere Landnutzung planen. Um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die sich Montreal gesetzt hat, müssen wir mit der Bevölkerung, den Unternehmen und den Institutionen zusammenstehen. Von nun an müssen Entscheidungsträger auf der ganzen Welt die Grünflächen schützen und neue Wirtschaftsmodelle schaffen und umsetzen. Der Montreal Call for Dialogue ist eine große Verpflichtung, mit der wir diesen gesellschaftlichen Übergang beschleunigen können."- Valérie Plante, Bürgermeisterin von Montreal"Ich bin dankbar für Ihren Beitrag und Ihr Engagement, das Ziel von Québec, bis 2030 30 % seines Territoriums zu schützen, zu erreichen. Diese Unterstützung ist für die Artenvielfalt unseres Landes essentiell, und in den kommenden Jahren wird die Beteiligung aller Interessenvertreter von entscheidender Bedeutung sein. Um unser Ziel zu erreichen, brauchen wir alle Akteure und Interessenvertreter, denn durch gemeinsames Handeln werden wir es schaffen, unser gemeinsames Ziel der Erhaltung unserer Artenvielfalt und unseres natürlichen Reichtums zu erreichen. Die Regierung von Québec hat sich auch selbst die Mittel gegeben, ihre Ambitionen mit ihrem Plan für die Natur zu erreichen, der beim Aufbau des Québec von morgen helfen wird."- Benoit Charette, Minister für l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec"Es ist dringend erforderlich, den alarmierenden Verlust der Artenvielfalt auf der ganzen Welt und hier in Kanada aufzuhalten und umzukehren. Wir müssen zusammenarbeiten, um positive und greifbare Ergebnisse für die Natur und die Menschen zu erzielen, und dabei auf den historischen Investitionen der kanadischen Regierung in die Natur während der letzten Jahre aufbauen. Der Aufruf von Montreal ist ein wichtiger Schritt, um den Dialog über Lösungen für die dem Verlust der Artenvielfalt zugrundeliegenden Ursachen zu fördern."- The Honourable Steven Guilbeault, Minister für Umwelt und Klimawandel"Während COP15 in vollem Gange ist und nach Lösungen für den Rückgang der Artenvielfalt sucht, führt Fondaction weiterhin einen kontinuierlichen Dialog mit Führungskräften aus verschiedenen Bereichen. Aus diesem Dialog zwischen verschiedenen Experten werden relevante und effektive Lösungen entwickelt, die wir dann in unseren jeweiligen Bereichen umsetzen können. Diese kollektive und proaktive Anstrengung wird es uns ermöglichen, die Veränderungsbewegung zu inspirieren, zu verankern und zu beschleunigen."- Geneviéve Morin, CEO von Fondaction"Die Tatsache, dass die Zivilgesellschaft es übernimmt, während der COP15 einen Dialog über die dem Verlust der Artenvielfalt zugrundeliegenden Ursachen zu eröffnen, zeigt, dass die Lösungen auch in der menschlichen Natur liegen. Wir müssen die Kontrolle über unsere Zukunft und unsere Wirtschaft zurückerlangen und die Verteidigung der Natur zu einem zentralen Wert machen."- Alain Branchaud, Executive Director von SNAP Québec und Sprecher der Collectif COP15INFORMATIONENLink zum Montreal Call: https://bit.ly/MTLCallTeilen Sie den Montreal Call mit MTLCallKontakt:SNAP Québec, Charléne Daubenfeld, Communications Director, (514) 378-3880,communications@snapquebec.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1964880/SNAP_Qu_bec_The_Montreal_Call_for_Dialogue_on_Systemic_Change_is.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-montreal-call-ein-aufruf-zum-dialog-uber-den-systemischen-wandel-wird-gestartet-301699591.htmlOriginal-Content von: SNAP Québec; Collectif COP15, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167241/5391259