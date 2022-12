Osnabrück (ots) -CDU-Politiker Thorsten Frei mahnt Entlastungen für Öl- und Holzheizungen anUnionsgeschäftsführer sieht "Riesen-Ungerechtigkeit" bei Energiepreisbremsen - "Das kann so nicht stehen bleiben"Osnabrück. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hält Entlastungen für Haushalte mit Öl-, Holz- und Pelletheizungen für dringend erforderlich. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Frei: "Es ist eine Riesen-Ungerechtigkeit, dass es für Öl-, Holz- und Pelletheizungen keine Entlastungen gibt. Auch dort explodieren die Preise, vor allem Menschen in ländlichen Gebieten heizen mit diesen Energieträgern. Das kann so nicht stehen bleiben."Der Bundestag wird in der nächsten Woche abschließend über die Energiepreisbremsen für Strom und Gas abstimmen. "Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für alle Energieträger wäre der bessere Weg gewesen", sagte Frei. Die Energiepreisbremsen seien "viel zu bürokratisch und kompliziert".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5391269