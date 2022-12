BRASÍLIA (dpa-AFX) - Der gewählte brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat nach tagelangen Spekulationen die ersten fünf Mitglieder seiner künftigen Regierung ausgewählt. Das wichtige Wirtschaftsministerium soll der Ex-Bürgermeister von Sao Paulo, ehemalige Bildungsminister und Präsidentschaftskandidat von 2018, Fernando Haddad, führen, wie Lula am Freitag in der Hauptstadt Brasília mitteilte. Haddad wird in der Arbeiterpartei PT von Lula dem gemäßigten Flügel zugerechnet. Teile der Finanzmärkte in Brasilien hatten die Auswahl des Wirtschaftsministers mit Sorge erwartet, auch wegen möglicher Ausgabenerhöhungen für Sozialprogramme.

Außer seinem engen Vertrauten Haddad kündigte Lula den Gouverneur von Bahia, Rui Costa, als eine Art künftigen Kanzleramtschef an; den ehemaligen Abgeordneten José Múcio als Verteidigungsminister, den ehemaligen Gouverneur des Maranhao, Flávio Dino, als Justizminister und den Diplomaten Mauro Vieira als Außenminister.

Der Links-Politiker Lula hatte sich Ende Oktober in einer Stichwahl gegen den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt. Der 77-Jährige war bereits Präsident von Anfang 2003 bis Ende 2010. Offizieller Amtsantritt Lulas ist am 1. Januar./mfa/DP/stw